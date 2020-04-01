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صحيفة: "كورونا" أكد أن وحدة الإنسانية في نهج الشيخ محمد بن زايد راسخ وأصيل

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 1 أبريل 2020

قالت صحيفة " الاتحاد" الإماراتية في مسيرة التاريخ تتجلى عظمة القيادات الاستثنائية في لحظات التحديات والأزمات الكبرى، إذ تكشف عن صلابة وقوة الإرادة، والبصيرة الواعية للقادة الذين يعبرون بأوطانهم وشعوبهم هذه التحديات إلى بر الأمان والطمأنينة.

 

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ولفتت إلى أن هذه الحقيقة تتجسد في كل كلمة وفعل للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وتنطوي هذه الحقيقة في جوهرها على أبعاد إنسانية وعاطفية عميقة داخل الإمارات وخارجها، إذ قوبل تصريح الشيخ حول تأثره الشديد عند سماع المقيمين يرددون النشيد الوطني لدولة الإمارات، بمحبة غامرة من المواطنين والمقيمين الذين رأوا في «دمعة» التأثر نبلاً وإنسانية ملأت وجدانهم فخراً واعتزازاً بالقائد الإنسان الذي يتسع قلبه للجميع بالمحبة والعطاء، وبالوطن الأبهى الذي يزهو بقادته وشعبه ومحبيه.

 

واختتمت الصحيفة فى افتتاحيتها بقولها :" في هذه الأيام الصعبة التي تعيشها البشرية أمام جائحة عالمية جارية لمرض ، يشهد التاريخ، ومن هنا، من الإمارات، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يقدم كل يوم مثالاً ناصعاً على أن وحدة الإنسانية، في فكره ورؤيته، هي نهج راسخ وأصيل، وكما يقول الشيخ: «إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني»".

 

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