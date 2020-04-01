الوطن: الإمارات تمتلك كل مقومات القوة اللازمة لمواجهة كورونا

الأربعاء 1 أبريل 2020

قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية إن "الإمارات بخير وستبقى بخير".. قالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويثق كل من يقيم على هذه الأرض المباركة بأن الدولة بهمة قيادتها الرشيدة وشعبها الأصيل ووفاء كل مقيم ستبقى مثالاً للقوة والقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات ومواصلة الطريق نحو المستقبل مهما كانت التحديات والمفاجآت.



وأضافت أنها مسيرة وطن مظفرة شامخة بُنيت على أسس قوية من الثبات والمنعة والرفعة والإيمان بأن دولة الإمارات تستحق أن تكون دائماً في أفضل حال، وفي الظرف العالمي الصعب جراء تفشي فيروس "كورونا المستجد" أكدت دولة الإمارات عبر مواقفها أنها تمتلك كل مقومات القوة اللازمة للتعامل مع الأزمة ودعم الجميع حول العالم دون استثناء لمواجهة التداعيات، وفي الوقت الذي كادت دول كاملة أن تترنح وهي تعاني شحاً في المواد الأساسية كانت يد الخير الإماراتية تسابق الزمن لتقديم كل ما يلزم، وعندما تناقلت وسائل الإعلام العالمي مناظر محزنة تعكس خوف مجتمعات تمثلت بالإقبال الهستيري على تخزين الغذاء وغيره .. بقي كل شيء طبيعياً في الإمارات، والجميع يؤمن ويثق بكل موقف للقيادة وهي التي بينت دائماً أن الدولة ستكون بخير كما هي في كل وقت.

Advertisements

وذكرت أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يؤكد دائماً أن الوطن محصن وقوي ويمتلك القدرة على قهر التحديات ومواصلة المسيرة، وفي الظروف الصعبة بينت المواقف دور سموه العالمي الرائد كواحد من القادة التاريخيين القلائل الذي يمدون شعوبهم وباقي الدول الشقيقة والصديقة وكل المحتاجين بالثقة والأمل والعزيمة في أدق وأخطر المراحل، وقدم نموذجاً بأن البناء بالإنسان والوطن قد أثمر نجاحات وإنجازات بينت فاعليتها في أصعب الظروف التي انعكست على العالم أجمع.

وقالت كل الوفاء لإنسانية قائد ساوى بين الجميع في حصن يرعاه ليكون عريناً للشجاعة في كل وقت، وبين أنه كما يحتضن كل من يعيش على أرض الإمارات بحنان الوالد وحرصه على أبنائه، فهو في قلوب الجميع يكنون له الفخر والولاء والاعتزاز وسيكونون دائماً مخلصين لدولة باتت وطناً لكل من يؤمن بكرامة الإنسان وآماله وتحقيق أحلامه.

وذكرت في ختام افتتاحيتها أن العالم أجمع يعبر عن فخره واعتزازه بالدولة وقيادتها ويشيد في كل مناسبة بجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومواقفه، فالمراحل التاريخية في صراع البشرية مع تحدياتها الكبرى بينت القادة الذين يقفون بشجاعة الفرسان لقهر كل المخاطر مهما عظُمت.. الإمارات في ظل قيادتها بخير وستبقى كما أكد سموه دائماً واحة للحياة والنجاح والأمل.