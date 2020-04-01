صحيفة: قرارات قيادة الإمارات الرشيدة ضد كورونا وفَّرت الراحة والطمأنينية للمواطنين

الأربعاء 1 أبريل 2020

قالت صحيفة "الخليج " إن توجيهات وقرارات وإجراءات ومتابعات يومية من قيادة الإمارات الرشيدة، من شأنها توفير الراحة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وتجنيبهم أية انعكاسات سلبية على صحتهم وحياتهم، في ظل ظروف انتشار وباء «كوفيد 19» عالمياً.



وأضافت أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، أطلق ليلة أمس الثلاثاء حزمة قرارات جديدة في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أية تداعيات سلبية لفيروس كورونا، في مختلف قطاعات الدولة.

واشارت الى ان محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، خاطب الوزراء والمسؤولين الذين يتابعون تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية والمبادرات التعليمية والاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بكلمات مفعمة بالأمل والرجاء، صادرة من قلب مؤمن واثق، بقول سموه: «الله يحفظكم ويحفظ هذا البلد الذي تعيشون فيه وتخلصون له مثل أهله، وإن شاء الله نتجاوز هذه المرحلة بكم سالمين غانمين وموفقين».

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واكدت أن قيادة الإمارات الرشيدة تقود ورشة عمل يومية في كل الميادين الصحية والتعليمية والاجتماعية، للاطمئنان على حياة كل المقيمين على أرض الإمارات. بالعمل معاً، والاستجابة لكل التعليمات والإجراءات الرسمية المتخذة لمواجهة هذا الوباء الخبيث نستطيع الصمود والمقاومة والانتصار، وبالسير على خطى قيادتنا سنتجاوز هذه الجائحة معتبرة أن الشعوب التي تقبل التحدي.. المؤمنة بقدراتها وإمكاناتها وقياداتها ستنتصر حتماً. هذا هو منطق التاريخ، وهو ما تؤكده نظرية «التحدي والاستجابة» التي صاغها وشرحها المؤرخ أرنولد توينبي.

وأوضحت " نحن في الإمارات من طينة هذه الشعوب التي لا تقبل الهزيمة أمام التحديات، لأننا لا نعترف بالمستحيل، ونتعامل مع المستقبل كأنه اليوم، لذلك نجتاز الزمن بسرعة، لأن لدينا قيادة قادرة على استشراف المستقبل، ووضع كل الاحتمالات الممكنة في مسيرة التحدي، لهذا نواجه فيروس كورونا وقد تم إعداد كل مستلزمات الصمود، وتهيئة كل ظروف الحياة ووسائل الرعاية والحماية.. لافتة إلى أنه في أيام الشدة تتكشف معادن الرجال والشعوب. الكبار وحدهم يبرزون، أما السقوط فهو مصير الصغار".

وخلصت الى أنه في الإمارات آلت قيادتنا على نفسها أن تقودنا كل يوم نحو مطالع الشمس، نستفيء بضوئها، ونزهو بنور يشع ألقاً ومجداً على ربوع وطن يرفل بالسعادة والمحبة والتسامح مشددة على اننا سنتجاوز هذه المحنة و«سنخرج سالمين غانمين»، كما أكد الشيخ محمد بن زايد.. إنها ثقة بالانتصار الحتمي.. ثقة بالإرادة والصبر، وأيضاً بالتعاون والاتحاد، والإيمان المطلق بأن الحدود الزائفة التي وضعت بين البشر على أساس العرق أو اللون أو الدين أو المستوى الاجتماعي سقطت ولم تعد لها قيمة.. لقد كرّس «كورونا» وحدة البشرية في مواجهته.