شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 أبريل 2020 يسود يوم الأربعاء طقس مستقر ودافئ في عموم مناطق دولة الإمارات.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في ساعات النهار، وتصبح متغيرة الإتجاه ليلا أما درجات الحرارة فتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. وترتفع نسب الرطوبة فجر الخميس و تكون الفرصة مهيأة لتشكل الضباب في المناطق الداخلية من البلاد. يتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات دولة الإمارات يوم الأربعاء 1/4/2020 كالآتي: الطقس في إمارة أبو ظبي: طقس صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبو ظبي: °26 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبو ظبي: °20 الطقس في إمارة دبي: طقس غالبا صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في دبي: °27 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في دبي: °22 الطقس في إمارة الشارقة: طقس غالبا صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الشارقة: °28 Advertisements درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الشارقة: °23 الطقس في إمارة عجمان: طقس غالبا صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عجمان: °28 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجمان: °23 الطقس في إمارة الفجيرة: طقس صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الفجيرة: °29 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الفجيرة: °22 الطقس في إمارة أم القيوين: طقس غالبا صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أم القيوين: °28 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أم القيوين: °23 الطقس في إمارة راس الخيمة: طقس صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في راس الخيمة: °28 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في راس الخيمة: °22

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