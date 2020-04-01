ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ليبيا إلى 10 أشخاص

الأربعاء 1 أبريل 2020

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الأربعاء، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 10 حالات.



وقال المركز في بيان، إن نتائج تحاليل 11 عينة تسلمها من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أثببت سلبية 9 عينات، وإيجابية حالتين.

وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في 24 مارس/آذار الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات وصلت إلى 8 قبل اكتشاف الحالتين الجديدتين.

وشكلت القيادة العامة للجيش الليبي لجنة عليا لمكافحة الفيروس؛ تتولى مهام توفير المستلزمات الطبية والأمنية، وتطالب الجهات المسؤولة الليبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الوباء.

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وأعلنت إغلاق حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها كافة، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، والحد من انتشاره.

واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات احترازية لمواجهة دخول وانتشار الفيروس؛ من بينها إغلاق المساجد وإقامة الصلوات الخمس في المنازل.

كما فرضت وزارة الداخلية الليبية حظر التجول من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، باستثناء سيارات الإسعاف المكلفة بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، الأحد الماضي، وقف العمل بالمحاكم والهيئات القضائية، بدءا من الإثنين وحتى نهاية أبريل/نيسان المقبل.