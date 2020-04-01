1215 إصابة و29 وفاة بكورونا في المكسيك

الأربعاء 1 أبريل 2020

قالت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد "كوفيد 19" بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في اليوم السابق.



وأضافت الوزارة أيضا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة في اليوم السابق.

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والثلاثاء، أعلنت المكسيك، تمديد تعليق جميع الأنشطة غير الضرورية حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، في إطار الجهود الرامية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكانت السلطات قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس/آذار الجاري وحتى 20 أبريل/نيسان المقبل.