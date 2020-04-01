شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزراء خارجية دول حلف الناتو يجتمعون في بروكسل غدًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:28 مساءً, 1 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أعلن حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) عقد اجتماع لوزراء خارجيته يوم غدٍ في بروكسل.

وتشارك جمهورية شمال مقدونيا للمرة الأولى في أعمال المجلس الوزاري الأطلسي بعد انضمامها رسميًا الأسبوع الحالي للحلف حيث سيتم بحث تنسيق جهود دولهم لمواجهة وباء كورنا المستجد ودور الناتو في نقل الإمدادات والمساعدات الصحية بين الدول الأعضاء.

كما سيبحثون في جلسة خاصة الأوضاع في الجوار الجنوبي للناتو وتحديدًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي مع التركيز على العراق وأفغانستان.

وأعلن الحلف عن تعيين وزير الداخلية الألماني الأسبق توماس ديمزيار ووزير الدفاع الأمريكي الأسبق ارون ميتشل على رأس فريق للخبراء للتفكير في مستقبل الأداء الإستراتيجي للحلف وفق توصيات قمة لندن الأطلسية عام 2019 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء خارجية دول حلف الناتو يجتمعون في بروكسل غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.