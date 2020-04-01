شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : سنجري 25 ألف فحص لكورونا يوميا منتصف أبريل والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك ، إن بريطانيا تسعى لزيادة عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا إلى 25 ألفا يوميا بحلول منتصف أبريل الجاري مقارنة مع 12750 فحصا في الوقت الراهن.

وبدأت بريطانيا فحص العاملين في القطاع الطبي إلى جانب المرضى في المستشفيات. لكن البعض ينتقد الإجراءات ويقول إن الفحص لا يجرى بوتيرة سريعة أو على نطاق واسع بما يكفي.

وصرح جنريك "نملك الآن القدرة على فحص 12750 شخصا يوميا، كنا نركز القدرات المتاحة على من هم في حالة حرجة وهو ما كان بناء على نصيحة طبية".

وتابع "نعتقد أننا سنتمكن في غضون أيام من رفع طاقتنا الراهنة من 12750 إلى 15 ألفا وهذه زيادة كبيرة لكنها لا تزال بعيدة عما نطمح له، لذلك بحلول منتصف أبريل نتوقع أن نصل إلى 25 ألفا".