حاكم ولاية أميركية: المخزون الاستراتيجي الأمريكي من الإمدادات الطبية «خاو الآن»

قال نيد لامونت حاكم ولاية كونيتيكتالأمريكية اليوم الثلاثاء إن المخزون الاستراتيجي الوطني الأمريكيمن الإمدادات الطبية خاو الآن وإن الولاية تحاول "بمفردها" تأمينأجهزة تنفس صناعي ومعدات حماية شخصية لمكافحة جائحة كورونا.

وأضاف لامونت في مؤتمر صحفي "كان من المزعج اليوم أن نكتشف أنالمخزون الاستراتيجي الوطني خاو الآن. حصلنا على 50 جهاز تنفسصناعي وأنا ممتن لذلك.

"الآن نحن بمفردنا. في الوقت الحالي نبذل قصارى جهدنا للبحث عنمعدات الوقاية الشخصية بقدر ما نستطيع".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن منذ يومين في مؤتمر صحفي أنّ الولايات المتحدة لديها "نظام صحي قديم ومتهالك" مطالبا بعض الولايات بتحديث أنظمتها المالية لتلقي الدعم الفيدرالي سريعا.

وقال إنّه بالاستناد إلى التقديرات "فإن ذروة معدل الوفيات يرجح أن تحدث في غضون أسبوعين".



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