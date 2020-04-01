بعدوى من صاحبه.. «قط» يصاب بفيروس كورونا

وقالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك في هونغ كونغ، إن القط لم تظهر عليه أي علامات على المرض، كما أنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدر المرض "كوفيد 19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أنه لا يجب على أصحاب تلك الحيوانات التخلي عنها.

وتقول منظمة الصحة العالمية أيضا على موقعها الإلكتروني، إنه لا يوجد ما يدل على أن الكلب أو القط أو أي حيوان أليف آخر يمكن أن ينقل فيروس "كوفيد 19".

وحسب سكاي نيوز، هذا القط هو ثالث حيوان تثبت إصابته بالفيروس في هونغ كونغ في أعقاب اكتشاف إصابة كلبين بكورونا، خلال اختبارات متكررة للكشف عن الفيروس، وأكدت السلطات إن القط سيظل تحت المراقبة والفحص.