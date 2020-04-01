محافظ كربلاء: لا نسمح باستغلال الظروف وإدخال مواد غذائية غير صالحة للمحافظة

توعد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الأربعاء، باتخاذ إجراءات "حازمة" بحق كل من يحاول "استغلال" الظروف وإدخال مواد غذائية غير صالحة أو بـ"طرق غير مسموح بها" إلى المحافظة، في حين لفت إلى استمرار إدخال المواد الغذائية والسلع للمحافظة.
وقال المكتب الإعلامي للخطابي، إنه "بعد توجيهه بإعادة وعدم السماح لدخول عدد كبير من شاحنات محملة بمنتجات غذائية وصلت إلى حدود كربلاء بطريقة غير رسمية وقبلها محاولة إدخال منتجات غذائية فاسدة إلى المحافظة والتي تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، يحذر محافظ كربلاء كل من يحاول استغلال الظروف وادخال مواد غذائية غير صالحة او بطرق غير مسموح بها".
وأكد الخطابي، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "إجراءاتنا حازمة بهذا الموضوع ولا نسمح مطلقاً باستغلال هذه الظروف من قبل البعض، وأن صحة وسلامة المواطنين هي الأساس"، مشيراً إلى "استمرار دخول المواد الغذائية والسلع وإبداء كافة التسهيلات لدخولها، فضلاً عن وسائل ومستلزمات الانتاج ومستلزمات مربي الدواجن المواد الزراعية".
وأكد الخطابي، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "إجراءاتنا حازمة بهذا الموضوع ولا نسمح مطلقاً باستغلال هذه الظروف من قبل البعض، وأن صحة وسلامة المواطنين هي الأساس"، مشيراً إلى "استمرار دخول المواد الغذائية والسلع وإبداء كافة التسهيلات لدخولها، فضلاً عن وسائل ومستلزمات الانتاج ومستلزمات مربي الدواجن المواد الزراعية".
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