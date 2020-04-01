صحة النجف تعلن شفاء تسعة مصابين من كورونا

وقال مدير عام الدائرة رضوان كامل الكندي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن لأبناء المحافظة تعافي تسعة من مرضى الكورونا الراقدين في مستشفياتنا واكتسابهم الشفاء التام ومغادرتهم المستشفى هذا اليوم".

واضاف ان "هذا تم بتوفيق من الله وبجهود ملاكاتنا الطبية والصحية وسهرها على تقديم افضل مايمكن تقديمه من خدمة لمرضانا"، مشيرا الى "اننا معكم وبكم سننتصر على الكورونا".

Advertisements

واعرب عن امله "من الجميع الاستماع الى توجيهاتنا وارشاداتنا والالتزام بألاجراءات الصحية وفي مقدمتها حظر التجوال".

واكد ان "مجموع الذين اكتسبوا الشفاء 31 مريضا من المجموع الكلي للحالات المسجلة والبالغة 121 حالة".