اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاربعاء، عن تسجيل ست اصابات بكورونا في اربيل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا في اربيل بعدما ظهرت نتائج فحوصاتهم المختبرية والتي كانت موجبة".

واضافت انه "بذلك يرتفع عدد المصابين في الاقليم الى ١٧٦ حالة، منها ٦١ شفاء، و٢ وفاة".