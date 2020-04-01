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تسجيل ست اصابات بكورونا في اربيل

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اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاربعاء، عن تسجيل ست اصابات بكورونا في اربيل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس في اربيل بعدما ظهرت نتائج فحوصاتهم المختبرية والتي كانت موجبة".

 

واضافت انه "بذلك يرتفع عدد المصابين في الاقليم الى ١٧٦ حالة، منها ٦١ شفاء، و٢ وفاة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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