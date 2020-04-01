عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد يتجاوز الأربعة آلاف في الولايات المتحدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت جامعة جون هوبكينز الأميركية الأربعاء أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز الأربعة آلاف، أي ارتفع بمقدار الضعف خلال ثلاثة أيام.

وأفادت معطيات الجامعة المعتمدة أن 4076 شخصا توفوا بكوفيد-19 حتى الأربعاء منذ بداية الوباء، مقابل عدد بلغ 2010 وفيات السبت.