الصين تسجل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

سجلت الصين اليوم الأربعاء تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج باستثناء حالة واحدة ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 806 حالات.

وجرى تسجيل 130 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم الأعراض ليصل العدد الإجمالي لتلك الحالات إلى 1367 حتى 31 مارس آذار وجميعهم تحت الملاحظة.