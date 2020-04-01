شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل تم اغتيال الرئيس "ترامب" من قبل صحفي أمريكي(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكشفت الصورة بأن الرئيس الأمريكي ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال من قبل صحفي كان معه في اجتماع، والذي اقيم قبل قليل بأمريكا.

Advertisements

وقد اكدت مصادر الخليج 365 أن الخبر يدخل ضمن كذية ابريل.