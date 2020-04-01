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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل تم اغتيال الرئيس "ترامب" من قبل صحفي أمريكي(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
الخليج 365
تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكشفت الصورة بأن الرئيس الأمريكي ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال من قبل صحفي كان معه في اجتماع، والذي اقيم قبل قليل بأمريكا.
وقد اكدت مصادر الخليج 365 أن الخبر يدخل ضمن كذية ابريل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.