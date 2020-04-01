الإمارات تطلق منصة إلكترونية للوقاية من كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إطلاق "وقاية"، المنصة الإلكترونية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة وسلامة المجتمع، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وعدد من الجهات الصحية المعنية في الدولة.



وبحسب وكالة وام، تهدف منصة وقاية أيضًا إلى التعريف بالإجراءات الصحية والوقائية التي يجب اتباعها لسلامة وصحة الأفراد من أية أمراض أو أوبئة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وتتميز منصة وقاية على الرابط /

http://www.weqaya.ae/ بسهولة التصفح وأنها متاحة للجميع، بالإضافة إلى أنها مصدر موثوق لجميع المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، حيث تقدم أحدث الأخبار والمستجدات الرسمية المتعلقة بالفيروس، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التوعوية وأفضل النصائح والممارسات الطبية التي تساعد الفرد على وقاية نفسه وأفراد أسرته، كما سيحظى المستخدمون بفرصة التواصل مع الخبراء وطرح الأسئلة والاستفسارات عليهم من خلال قسم "شاركنا" على المنصة.

الجدير بالذكر أن منصة وقاية الإلكترونية تأتي ضمن جهود حكومة الإمارات وعملها بشكل وثيق مع مختلف الإدارات الصحية والمسؤولين في القطاع الصحي داخل الدولة، بالإضافة إلى الشركاء من مختلف دول العالم لاتخاذ إجراءات وقائية صارمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".