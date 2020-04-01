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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد : تم إرجاع طلاب ومواطني الإمارات من الخارج بكل سلاسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_ السعودية نيوز
أكد نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، عودة أغلب طلاب ومواطني دولة الإمارات في الخارج بكل سلاسة .
وقال في تغريدة له بتويتر، "إرجاع أغلب طلابنا ومواطنينا في الخارج لأرض الدولة تم بكل سلاسة" .. مؤكداً أن من بقي منهم لظروف استثنائية هم محل رعاية مستمرة .
وأضاف أنه فريق الإمارات الداخلي والخارجي فريق قوي، وأن مواطني الإمارات في الداخل والخارج سيبقون محل عناية فائقة .
وفي تغريدة أخرى قال الشيخ محمد بن راشد أنه عقد إجتماعاً مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ، عبدالله بن زايد، ومجموعة من سفراء الإمارات، بالاضافة لغرفة العمليات بوزارة الخارجية .
وأكد أن الكوادر الدبلوماسية أظهرت كفاءة استثنائية .. وتعاملهم كان على مستوى الحدث من ناحية الاستباقية والاستعداد الكامل لكافة الظروف .
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