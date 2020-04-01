عبد الصمد تمنت على المكتبات الإلتزام بتعليمات قوى الأمن لناحية عملها للساعة 11 صباحا

تمنّت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، على جميع المكتبات "الإلتزام بتعليمات ​قوى الأمن الداخلي​ لناحية عملها للساعة 11 صباحًا في ما يتعلّق ببيع الصحف والمجلات عبر الأكشاك الخارجية حصرًا". ولفتت عبد الصمد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "المكتبات تُعطى استثناءً يسمح لها ببيع لوازم المكاتب والدراسة و​الكتب​ عبر خدمة توصيل السلعة للمكان المطلوب "delivery"، بدلًا من استقبال الزبائن".

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