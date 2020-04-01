ركّز النائب جميل السيد، على أنّ "فيروس "كورونا" سجن الناس، طغى على همومهم، جمّد إنتفاضتهم، أنقذ الفاسدين موقّتًا من غضب الناس".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "البعض ظنّ أنّ هؤلاء سيخافون الله ويتغيّرون، جاءت تعيينات الحكومة فكشّروا عن أنيابهم وعادوا كلّهم كما كانوا"، مشدّدًا على أنّه "إن كان من أحد يحقّ له أن يهدّد بالإستقالة فهو رئيس الحكومة حسان دياب، وليترككم لأنياب الناس تقطّعكم أجزاء".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: إن كان أحد يحق له أن يهدد بالإستقالة فهو دياب وليترككم لأنياب الناس تقطعكم أجزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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