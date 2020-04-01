اشار امين عام الصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة الى ان الصليب الاحمر يقوم بتجهيزات عالية بمعايير دولية من اجل لباس المتطوعين، والادوات التي نستعملها من اللباس وغيرها نتلفها، واوضح اننا في اليوم لدينا 500 مهمة، ونحن نرتدي اللباس الكامل في اي مهمة، وذلك حماية للناس وللمتطوعين وليس من الضروري ان تكون الحالة التي ننقلها مصابة بكورونا.
ولفت كتانة في حديث تلفزيوني، الى ان الصليب الاحمر جاهز لنقل المغتربين والحالات المنصابة بكورونا والتي ستاتي من الخارج. واكد ان فرق الصليب الاحمر جاهزة ومتدربة للسفر مع الفرق الصحية الى الخارج لنقل المغتربين الى لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: عناصر الصليب الاحمر يرتدون لباس الوقاية بأي مهمة يخرجون لها في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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