كيدانيان: حزب الطاشناق يعمل على تقديم مساعدات الى المحتاجين في المناطق

اشار الوزير السابق افيديس كيدانيان الى ان حزب الطاشناق يعمل على تقديم مساعدات الى المحتاجين في المناطق، واليوم نحن نعمل للوصول الى كافة المناطق. واوضح كمية الحاجات كبيرة جدا، وهناك من يتلهى ببعض الامور من تعيينات وغيرها في هذه الظروف الصعبة، ولا أحد يفهم أن هناك جوعًا في البلد والأمور الأخرى ثانوية والتكامل بيننا وبين الدولة هو الذي سيساعدنا ونحاول اليوم القيام بواجبنا كمجتمع مدني.
ولفت كيدانيان في حديث تلفزيوني، الى ان الطاشناق يصر على تمثيل نائب حاكم مصرف لبنان بـ"ارمني ارثوذكسي"، ونحن قدمنا 4 اسماء للحكومة لتسمية الافضل من بينهم.
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