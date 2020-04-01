اشار المحامي ​انطوان نصرالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان "​مساعدات​ الأحزاب والقوى السياسية الاعلامية تذكرني بالجلسات العامة ل​مجلس النواب​، حكي وانتقادات ومطولات امام الشاشات، والعشاء خبيزة، اما المطلوب فواحد قيام دولة عادلة"، وارفق تغريدته بهاشتاغ "#كذبة_اول_نيسان".

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كانت هذه تفاصيل خبر انطوان نصرالله: مساعدات الأحزاب والقوى السياسية الاعلامية بتذكرني بجلسات العامة لمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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