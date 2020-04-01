ابي نصر دعا وزارة الصحة لإيلاء المستشفيات الحكومية في المناطق الاهتمام الذي تستحق

أشاد رئيس ​الرابطة المارونية​ المحامي ​نعمة الله أبي نصر​ في تصريح له بالدور الكبير الذي قام ويقوم به الجسم الطبي في ​لبنان​، سواء في ​المستشفيات الحكومية​ أو الخاصة وخصوصا ​مستشفى بيروت الحكومي​.

وأثنى أبي نصر على الحضور الفاعل ل​نقابة الأطباء​ في لبنان برئاسة البروفوسور ​شرف ابو شرف​ ورفاقه في مجلس النقابة على ما يقومون به من حملات توعية، ومتابعة لمكافحة وباء ​الكورونا​. كما توقف عند الجهود والتضحيات التي يبذلها الجسم التمريضي في لبنان بتوجيه ورعاية من النقيبة ميرنا ضومط.

ودعا رئيس الرابطة المارونية ​وزارة الصحة​ التي تقوم بمبادرات مشكورة، وملاحقة دؤوبة للوضع الصحي في البلاد إيلاء المستشفيات الحكومية في المناطق الاهتمام الذي تستحق، وتزويدها ما يلزم من تجهيزات وأدوات لتقوم بعملها على أكمل وجه، مجددا شكره للوزير ​حمد حسن​ على ما قدمه لمستشفى ​البوار​ الحكومي.

وحيا أبي نصر الأطباء المنضوين إلى الرابطة المارونية وفي مقدمتهم النقيب ابو شرف، للدور الكبير الذي يقومون به من خلال انضمامهم للحملات الرسمية والاهلية، مؤدين واجبهم في توفير ​الأمن​ الصحي، و​الوقاية​ المطلوبة لتجاوز هذه المحنة. كما أعضاء الرابطة واصدقائها على ما يبذلونه من أجل تأمين الامن الغذائي للعائلات المعوزة.