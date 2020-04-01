الأب عبود تسلم رئاسة كاريتاس: سنعمل ما في وسعنا لنلبي النداء

تسلم الأب ​ميشال عبود الكرملي​ مهامه كرئيس رابطة "كاريتاس ​لبنان​" من ​الأب بول كرم​. وجرى التسليم والتسلم ضمن اجتماع برئاسة المشرف على الرابطة ​المطران ميشال عون​، وحضور أعضاء المكتب السابقين وأعضاء مجلس الإدارة الجديد والمسؤولين الاداريين في الرابطة. وأكد الأب عبود في كلمة أنه يتسلم مهامه "في ظروف دقيقة جدا يمر في لبنان و​العالم​ اجمع، حيث علت أصوات المحتاجين وسنعمل ما في وسعنا وضمن إرشادات الكنيسة ومن خلال رعاياها ورعاتها بما تقتضيه رسالة كاريتاس، والتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية كافة لنلبي النداء قدر المستطاع. تجندنا لخدمة الرب وهو الذي يقوينا".

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