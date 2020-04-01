جريصاتي: في التعيينات من حكم لبنان لثلاثين سنة خلت وما كانت حصة المعارضة فيها وما كان إرثه؟

اشار مستشار ​رئيس الجمهورية​ الوزير السابق ​سليم جريصاتي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في ​التعيينات​، من حكم ​لبنان​ لثلاثين سنة خلت وما كانت حصة المعارضة- إن وجدت- فيها وما كان إرثه؟".

اضاف جريصاتي قائلا "رجاء خاص ممن يعرف أسماء العملاء في السجون إبلاغنا بها كي نبقيهم فيها عند إصدار العفو".

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