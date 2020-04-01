جريصاتي: في التعيينات من حكم لبنان لثلاثين سنة خلت وما كانت حصة المعارضة فيها وما كان إرثه؟

اشار مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "في التعيينات، من حكم لبنان لثلاثين سنة خلت وما كانت حصة المعارضة- إن وجدت- فيها وما كان إرثه؟".
اضاف جريصاتي قائلا "رجاء خاص ممن يعرف أسماء العملاء في السجون إبلاغنا بها كي نبقيهم فيها عند إصدار العفو".
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