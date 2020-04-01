توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من اليوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى مساء اليوم حيث ينحسر تدريجياً .

الطقس المتوقع في ​لبنان​:

الأربعاء: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ال٢١٠٠ متر وما فوق تخف حدة ​الامطار​ اعتبارأ من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.

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الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات .

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها في المناطق الجبلية و الداخلية .

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اعتباراً من المساء مع رياح ناشطة نتيجة الرياح الخماسينية التي ستضرب لبنان و خاصة المناطق الجنوبية .