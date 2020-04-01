توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من اليوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى مساء اليوم حيث ينحسر تدريجياً .
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال٢١٠٠ متر وما فوق تخف حدة الامطار اعتبارأ من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات .
الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها في المناطق الجبلية و الداخلية .
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اعتباراً من المساء مع رياح ناشطة نتيجة الرياح الخماسينية التي ستضرب لبنان و خاصة المناطق الجنوبية .
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