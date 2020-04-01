روحاني: إنخفاض تفشي كورونا بكل المحافظات الإيرانية وجميع أسواقنا مليئة بالسلع

أعلن الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ "أنّ الإحصاءات تظهر انخفاض تفشّي فيروس "كورونا" في جميع المحافظات دون استثناء"، لافتًا إلى أنّ "إيران ومنذ انتشار الفيروس، اتّخذت الإجراءات اللّازمة بالاستفادة من تجارب جميع الدول الأُخرى، ولكن دون التطبيق التفصيلي لهذه التجارب".

وأوضح في جلسة مجلس الوزراء الإيراني، أنّ "المركز الوطني لمكافحة فيروس "كورونا" اتّخذ الخطوات الّتي تتلاءم مع طبيعة مجتمعنا، وتمّ تطبيق التباعد الإجتماعي على مرحلتين وكانت استجابة المواطنين جيّدة، كما تمّ تعطيل ​المدارس​ و​الجامعات​ وتقليص الكوادر العاملة في مختلف المؤسّسات إلى أقصى ما يمكن"، مركّزًا على أنّ "الإجراء الآخر المهم الّذي اتّخذناه منذ البداية هو الاستفادة من إمكانات القوات المسلّحة، الّتي دخلت بقوّة إلى الميدان ووضعت أربعة آلاف سرير من مستشفياتها لاستقبال مرضى "كورونا"، ولحسن الحظ أنّ هذه الأسرّة بقيت خالية حتّى الآن؛ وهذا ما لم يحدث في العديد من الدول".

وأشار روحاني إلى أنّ "النجاحات الّتي حقّقتها إيران في هذا المجال تعود إلى أنّها مرّت بأزمات عديدة من بينها الحرب، ومن هنا فإنّ جميع أسواقنا مليئة بالسلع ومخازننا كذلك، وهذا يعني تفوّقنا على العديد من الدول الأوروبيّة الّتي انتشر فيها المرض بعد أسبوعين وكانت لديها الفرصة الكافية أن تعدّ مستشفياتها ومعدّاتها الصحيّة وكذلك المواد الغذائية".