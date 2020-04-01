رصد 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين معظمها لأشخاص قادمين من الخارج

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين "تسجيل تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد، إذ تمّ رصد 36 حالة إصابة جديدة"، انخفاضًا من 48 في اليوم السابق.
وأوضحت في بيان، أنّ "جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، باستثناء حالة واحدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالنسبة للوافدين إلى 806 حالات".
مع الإشارة إلى أنّه جرى تسجيل 130 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم الأعراض، ليصل العدد الإجمالي لتلك الحالات إلى 1367؛ وجميعهم تحت الملاحظة والمراقبة.
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