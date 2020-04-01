طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية اتجهت نحو إسبانيا وإيطاليا

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "​طائرة​ شحن عسكريّة تركيّة محمّلة ب​مساعدات​ طبيّة، قد أقلعت من مطار "أتيمسكوت" العسكري في العاصمة التركية ​أنقرة​، متّجةً نحو ​إسبانيا​ و​إيطاليا​ الأكثر تضرّرًا بفيروس "كورونا" المستجد".

ولفتت إلى أنّ "المساعدات تضمّنت آلاف المستلزمات الطبيّة مثل أقنعة، ملابس واقية، مواد تعقيم سائلة مضادّة للجراثيم أُنتجت بالإمكانات الوطنيّة التركيّة في مصانع وزارة الدفاع، ومؤسسة تصنيع الآلات والمواد الكيميائية"، مبيّنةً أنّ "الطائرة المحمّلة بالمساعدات ستحط في إسبانيا أوّلًا، ومن ثمّ ستتّجه إلى إيطاليا".

يُذكر أنّ حتّى صباح اليوم الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توّفي منهم ما يزيد عن 42 ألفًا، وتعافى أكثر من 178 ألفًا.