- 1/2
- 2/2
ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "طائرة شحن عسكريّة تركيّة محمّلة بمساعدات طبيّة، قد أقلعت من مطار "أتيمسكوت" العسكري في العاصمة التركية أنقرة، متّجةً نحو إسبانيا وإيطاليا الأكثر تضرّرًا بفيروس "كورونا" المستجد".
ولفتت إلى أنّ "المساعدات تضمّنت آلاف المستلزمات الطبيّة مثل أقنعة، ملابس واقية، مواد تعقيم سائلة مضادّة للجراثيم أُنتجت بالإمكانات الوطنيّة التركيّة في مصانع وزارة الدفاع، ومؤسسة تصنيع الآلات والمواد الكيميائية"، مبيّنةً أنّ "الطائرة المحمّلة بالمساعدات ستحط في إسبانيا أوّلًا، ومن ثمّ ستتّجه إلى إيطاليا".
يُذكر أنّ حتّى صباح اليوم الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توّفي منهم ما يزيد عن 42 ألفًا، وتعافى أكثر من 178 ألفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية اتجهت نحو إسبانيا وإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.