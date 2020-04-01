أكثر من 30 ألف قتيل جراء وباء كوفيد-19 في أوروبا

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باريس: تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 30 ألف شخص في أوروبا، أكثر من ثلثيهم في إيطاليا وإسبانيا، حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش الأربعاء بحسب تعداد جديد لوكالة فرانس برس بالاستناد لمصادر رسمية.
وتشكل أوروبا حيث توفي ثلاثين ألف و063 شخصا أكثر القارات تضررا بالوباء. وقد سجلت فيها 458601 إصابة أيضا. وسجل في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا مع 12428 حالة وفاة تليها إسبانيا مع 8189 حالة ففرنسا مع 3523 حالة.
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