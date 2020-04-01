شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بغلق كورنيش السويس لمنع التجمعات فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بغلق طريق الكورنيش بمحافظة السويس أمام المارة سيراً علي الأقدام مع الإبقاء علي فتحه أمام السيارات، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال خليل في تصريح لـ"الخليج 365" إن مشهد الكورنيش الذي لا يخلو من التجمعات أمر لا يمكن القبول به في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أنه يلجأ المواطنين إلي الكورنيش للتنزة والجلوس في تجمعات كبيرة، بعد إغلاق النوادي والمتنزهات، وهو أمر شديد الخطورة.

وفي هذا الصدد، شدد عضو مجلس النواب بمنع السير علي الاقدام في طريق الكورنيش والذي يربط ما بين حي السويس وصولاً إلي بورفؤاد، لمنع التنزه أو الجلوس أو الانتظار عليه، ويكتفي بمرور السيارات فقط، علي أن يستعان بالشوارع الموازنة في السير.

Advertisements

وطالب طلعت خليل، جميع المواطنين بإلإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لاسيما أننا أمام الأسبوع الأخطر، وعدم الاستهانه بأي منها، وفي مقدمتها المكوث في المنازل وعدم النزول منها إلا للضرورة القصوي، قائلاً : احرصوا علي ابنائكم وأهلكم .. قبل أن تحرصوا علي أنفسكم".