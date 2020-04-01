شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن خطة الحكومة للتخلص من نفايات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، طلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلي وزيرتي الصحة والبيئة، حول خطة الحكومة للتخلص الأمن من النفايات الطبية المستخدمة للوقاية فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأنها قد تتسبب في إشكالية كبري .

وقال البلتاجي في تصريحة لـ"الخليج 365" إنه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، هناك قضية هامة يجب القاء الضوء عليها، حيث المخلفات والنفايات الطبية المستخدمة للوقاية من كورونا ومنها "الكمامات" و"القفازات" والتي تستخدمها المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية ثم يلقون بها أم في صناديق القمامة المنتشرة في الشوارع بعد استخدامها أو علي الارض في مشهد غير حضارى، لكنه أيضا خطير حيث قد يتسبب عدم التخلص الأمن من هذه النفايات في كارثة صحية أكبر من خلال نشر الفيروس عبر هذه المخلفات.

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كما حذر البلتاجي، من خطورة المخلفات والنفايات المستخدمة في مستشفيات العزل والحجر الصحي للمصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مطالبا بالتخلص الآمن من هذه النفايات حتي لا تتسبب في كارثة.

وحذر عضو مجلس النواب، من النبيشة الذين قد يكونوا سبب رئيسي في نشر الفيروس لاسيما وأنهم يقومون بفرز القمامة في الصناديق المنتشرة بأنحاء الجمهورية، مما قد يتسبب في نقل الفيروس إليهم لينقلو العدوي إلي اخرين، متسائلا أيضا هل تم تخصيص مقالب بعينها للتخلص الأمن من هذه النفايات؟.