ضبط 47 قضية تموينية في حملة أمنية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

نظمت مديرية أمن أسوان، بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم الأربعاء، حملة في مجال ضبط القضايا التموين، وأسفرت الحملة عن ضبط 37 قضية تموينية.

وجرى ضبط 6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 14 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و 8 قضايا مخالفات المخابز البلدية، 3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص، و 7 قضايا سلع منتهية الصلاحية.