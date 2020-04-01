سعر الدولار يتراجع ببنك الإسكندرية مقابل الجنيه مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.

وهبط سعر صرف الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

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وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه، و15.80 جنيه للبيع.