سلطنة عمان تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط (أ ش أ) أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، وفاة مواطن عماني مصاب بفيروس كورونا (كوفيد -19) يبلغ من العمر 72 عاما. وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن هذه الوفاة تعد الأولي في السلطنة منذ انتشار الوباء.

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