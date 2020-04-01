تحرير 21 محضرًا لصيدليات مخالفة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
قال مجدي الخضر، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه جرى تحرير 21 محضرًا لصيدليات لوجود مخالفات متنوعة.
وأشار "الخضر"، إلى أن المخالفات التي جرى رصدها خلال حملة مكبرة بناء على تعليمات ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، شملت زيادة أسعار، وحيازة منتجات بدون مستندات دالة على مصدرها، وامتناع عن بيع مطهرات وغيرها من الأدوات الطبية.
وأوضح وكيل المديرية، أن أخر الحملات جرت بالتنسيق مع المقدم حسام رمضان، رئيس قسم شرطة مباحث التموين، وأسفرت عن ضبط 1500 زجاجة كحول أبيض، وأدوية مستوردة محظورة، و20 ألف قفاز طبي، و2320 كمامة وغيرها من المستلزمات الطبية، التي تمتنع صيدليات عن بيعها أو لارتفاع سعرها أو كونها مجهولة المصدر، مؤكدا على أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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