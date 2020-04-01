7 وفيات و440 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الروسية عن تسجيلها سبع وفيات، و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت وزارة الداخلية الروسية، أعلنت اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية تأشيرات الدخول للأجانب فى روسيا لمدة 90 يومًا، بغض النظر عن الغرض من زيارتهم، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد، وقالت وزارة الداخلية الروسية لوكالة أنباء "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الشأن:

إن "المواطنين الأجانب الذين دخلوا البلاد بتأشيرات سيتم تمديدها لمدة تصل إلى 90 يومًا، بغض النظر عن الغرض من زيارتهم لروسيا".

وأضافت "فى حالة انتهاء التأشيرات الحالية، سيتم تمديد فترة الإقامة المؤقتة أيضًا مع إصدار لاحق لتأشيرات العبور لمغادرة روسيا".

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وانتشر فيروس كورونا حتى الآن في 200 دولة،

ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابات.

وفيما سجلت تايلاند 127 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة الثلاثاء، وعدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1651 والوفيات إلى 10، وفى المانيا أظهرت الإحصاءات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا مع وفاة 128 شخصا حتى أمس الاثنين.