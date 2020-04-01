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إصابة نحو 30 من كوادر مستشفى في المكسيك بفيروس كورونا

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أكدت السلطات الصحية المحلية في المكسيك إصابة نحو 30 من عاملي مستشفى شمال البلاد بفيروس المستجد "كوفيد-19"، ما يعد أسوأ انتشار للوباء يضرب القطاع الصحي في هذا البلد حتى الآن.

وأكدت الإدارة الصحية في ولاية كواويلا الشمالية الحدودية، أن الفحوصات الطبية كشفت في ساعة متأخرة من

أمس الثلاثاء إصابة 29 من الأطباء والممرضين العاملين في المستشفى العام الحكومي في مدينة مونكلوفا بالفيروس.

وذكرت الإدارة أن مصدر تفشي العدوى في المستشفى هو طبيب انتقل إليه الفيروس من مريض بعيادته الخاصة في وقت سابق من الشهر

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الجاري، وتم إدخال هذا الطبيب أواخر الأسبوع الماضي قيد العزل الطبي في قسم العناية المركزة.

ولم تسجل حالات إصابة بالفيروس بين المرضى في المستشفى حتى الآن.

وسجلت في المكسيك حتى اليوم 1215 إصابة و29 وفاة بسبب فيروس كورونا.

ونظم موظفو مستشفى آخر في ولاية كواويلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري مظاهرة احتجاجا على نقص أدوات الحماية الشخصية، بما في ذلك البدلات والكمامات والقفازات الطبية الواقية.

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