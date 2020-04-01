أعلن متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 في تايلاند، عن تسجيل 120 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البلاد وحالتي وفاة اليوم الأربعاء. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابة و12 وفاة. الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابة و12 وفاة. وأضاف المتحدث أن حالتي الوفاة الجديدتين هما لمواطن تايلاندي عمره 79 عاما من إقليم جنوبي، كان قد حضر حفل زفاف في ماليزيا أوائل مارس الماضي، والآخر رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما عاد من إنجلترا الشهر الماضي. جنوبي، كان قد حضر حفل زفاف في ماليزيا أوائل مارس الماضي، والآخر رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما عاد من إنجلترا الشهر الماضي. واعتبر أن "زيادة معدلات الإصابات المحلية ليست مؤشرا جيدا لأن الحصيلة اليومية الجديدة تجاوزت 100 حالة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يصيب 120 ويقتل شخصين في تايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.