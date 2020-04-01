ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في الكويت إلى 80 شخص

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، عن شفاء 7 حالات ليصبح اجمالي عدد الحالات التي تم شفاؤها من فايروس كورونا المستجد 80 حالة حتى الآن.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اقر في ساعة مبكرة من صباح اليوم مجموعة من التدابير الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء الكويتي وانتهي في الواحدة صباح الأربعاء.
وقال طارق المزرم المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية ان القرارات تتضمن تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة و للشركات والعملاء المتضررين، وتقديم إعفاءاتحكومية من الرسوم يأتي في مقدمتها الرسوم الجمركية المحافظة على دعم المواطنين المسجلين على الباب الخامس.
وأشار الى أهمية استثمار الإجراءات المقترحة في دعم الإصلاحات الهيكلية الاقتصاد، وتقديم أدوات متنوعة من الدعم والتسهيلات مرهون بالالتزام بمتطلبات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني. والالتزام بالشفافية الكاملة في تنفيذ ومتابعة الإجراءات. والمحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة نسبتها.
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