15 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 617 حالةوفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة أمس الثلاثاء، إن عدد الحالات المستبعد إصابتها، بعد تحاليلمختبرية سلبية، قد بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، بينما شفيت 24 حالة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.
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