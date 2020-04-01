سلطنة عمان تسجل 18 إصابة جديدة بـ "كورونا" وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد- 19 " ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 210 حالات وعدد الوفيات حالة واحدة فقط .
ونقلت وكالة الأنباء العمانية " العمانية" عن الوزارة قولها، إن 34 حالة قد تماثلت للشفاء .
وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا تعود لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عاماً.
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