أفغانستان تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة العامة الأفغانية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان وصل إلى 196، طبقاً لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.
وأضافت الوزارة، أنه في الساعات الـ24 الماضية، كانت هناك 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، 12 في إقليم هيرات وست حالات في كابول وحالة واحدة في إقليم غزني وأخرى في إقليم باغلان وأخرى في إقليم باكتيكا.
وكان وزير الصحة الأفغاني، فيروز الدين فيروز قد أعلن، خلال مراسم افتتاح مركز اختبار لمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا في كابول يوم الإثنين، أن قدرة المنشآت الصحية في البلاد ستزيد إلى ألف اختبار يومياً، بحلول نهاية هذا الأسبوع.
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