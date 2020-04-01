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الصين تسجل 36 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت الصين، اليوم الأربعاء، تراجعاً في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء انخفاضاً من 48 في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة، أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج باستثناء حالة واحدة ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 806 حالات.

وجرى تسجيل 130 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم الأعراض ليصل العدد الإجمالي لتلك الحالات إلى 1367 حتى 31 مارس وجميعهم تحت الملاحظة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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