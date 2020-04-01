الكويت تعلن شفاء 7 حالات جديدة من "كورونا"

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 80 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قوله، إن أصحاب هذه الحالات ستخرج من المستشفى خلال اليومين المقبلين.