4 وفيات في حريق بمبنى سكني بنيويورك

قالت الشرطة ووسائل إعلام في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن أربع سيدات لقين حتفهن واصيب شخص بعد اندلاع حريق في مبنى سكني في حي برونكس بنيويورك.
قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن الحريق شب في شقة بالطابق السادس وإن أربع سيدات من شقتين مجاورتين بنفس المبنى نقلتا إلى مركز برونكس كير الطبي حيث أعلنت وفاتهما.
وأضافت الإدارة أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق ولم تكشف عن هوية الضحايا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شخصاً نقل إلى المستشفى مصاباً بحروق. ولم ترد إدارة إطفاء مدينة نيويورك على طلبات للتعليق.
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