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الصين تبدأ رصد حالات الإصابة بكورونا من غير أعراض

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بدأت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء تسجيل الحالات المصابة بفيروس والتي لم تظهر عليها أعراض وذلك في إطار جهود لتهدئة مخاوف المواطنين من أن يتسبب هؤلاء الأشخاص في انتشار الفيروس دون علمهم بأنهم مصابون به.

وتمكنت الصين، التي كانت بؤرة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، من السيطرة عليه وبدأت في تخفيف القيود على التنقل في أكثر المناطق تضررا بالوباء.

لكن ثمة مخاوف من عودة آلاف الأشخاص إلى ممارسة حياتهم اليومية بعد انتهاء العزل دون معرفة أنهم يحملون الفيروس لأنه لم تظهر عليهم أي أعراض ولم يخضعوا للفحص الطبي.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن وثائق غير رسمية إن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض أكثر من 40 ألف حالة.

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وتقول لجنة الصحة الوطنية إن جميع الحالات المصابة بالفيروس ولم تظهر عليها الأعراض ستخضع لحجر صحي لمدة 14 يوماً.

وسجلت الصين أكثر من 81 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 3305 حالة وفاة.

 

 

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