صور مأساوية من الهند.. أكبر حركة نزوح منذ 1947 بسبب كورونا

في ظل الإجراءات الصارمة التي تتخذها معظم دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وخصوصا فرض قيود على حركة المواطنين، قررت الهند السير في هذه الخطوة لمحاولة ضبط تفشي الوباء بين سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار شخص، ولكن ذلك أدى الى أزمة أخرى.

خلال الأيام الماضية وبعد قرار السلطات الهندية فرض إغلاق كامل لمدة 20 يوما، شهدت البلاد حركة نزوح استثنائية، نحو الأرياف والقرى، ما حول أكبر إغلاق في العالم إلى أزمة إنسانية بالنسبة للقوى العاملة.

يعيش أغلب هؤلاء في مساكن فقيرة في المدن المزدحمة، ولكن مع إعلان الإغلاق وعدم قدرتهم على تحمل كلفة الحياة اليومية، لم يجدوا حلا إلا بالعودة الى قراهم الأصلية حتى انتهاء الأزمة.



خدمات القطارات متوقفة، وسيارات الأجرة مكلفة، ومئات الحافلات التي تم إحضارها إلى ضواحي نيودلهي لنقل الناس إلى منازلهم كانت تفتقر إلى مقاعد كافية، ما أدى الى أزمة حقيقة دفعت بحوالي نصف مليون هندي للذهاب نحو قراهم سيرا على الأقدام.

هذه المعاناة أدت الى وفاة البعض منهم على الطريق، بحسب “أسوشييتد برس”، بينما قتل آخرون في حوادث الطرق، وتعرض بعضهم للضرب على حدود الدولة من قبل الشرطة، بحجة أنهم يحاولون ضبط التجمعات.

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ورغم كل هذه المآسي، أشار مسؤولون ومصادر هندية، إلى احتمال أن يحمل 3 من كل 10 أشخاص ينتقلون من المدن إلى المناطق الريفية فيروس كورونا، ما سيؤدي الى كارثة صحية في القرى الفقيرة التي يتجهون إليها.

حركة النزوح هذه لم تشهدها الهند منذ تقسيم عام 1947، عندما انتهى الحكم البريطاني وتم تقسيم شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان.