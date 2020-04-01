شكرا لقرائتكم خبر عن 120 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الحكومة التايلاندية اليوم 120 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة. وأشار متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد - 19 في تايلاند إلى أنه بهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابةً و 12 حالة وفاة.

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